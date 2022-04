Europa League: Christopher Nkunku schießt RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo ins Halbfinale

Gerade in der Defensive standen die Leipziger extrem stark. Hier sah auch Cheftrainer Domenico Tedesco den Schlüssel zum Erfolg: „Die Idee war, etwas tiefer zu stehen, um nicht so viele Räume zu geben. Wir haben es richtig gut verteidigt, hatten Ballgewinne tief in der eigenen Hälfte.“