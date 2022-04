Europa League: Nach Traumtor - Ganz Barcelona kennt jetzt BVB-Leihgabe Ansgar Knauff

Die zweite Halbzeit war erst drei Minuten alt, da bekam Eintracht Frankfurt einen Eckball zugesprochen. Die Hereingabe kam scharf in die Mitte, der FC Barcelona konnte nur unzureichend klären und Ansgar Knauff wartete in der zweiten Reihe. Der U21-Nationalspieler nahm das Leder kurz an und sorgte für den Knalleffekt des Europa-League-Viertelfinales.