Europa League: "Wahnsinn" - so war es im Hexenkessel bei West Ham - Frankfurt

Das kultige Vereinslied von West Ham, „I‘m forever blowing bubbles“, sangen die Fans der „Hammers“ leidenschaftlich und sorgten so für Gänsehautstimmung im weiten Rund. Die Seifenblasen-Maschinen am Seitenrand liefen auch fernab des Songs unentwegt weiter. Will da ein Klub förmlich, dass Träume platzen? Naja...