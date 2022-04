"Hält ein Leben lang": Frankfurt feiert Sensationssieg

„Es gibt nicht so viele Worte, die beschreiben würden, was man fühlt“, betonte Kevin Trapp, der von einem Abend „voller Stolz und purer Freude“ sprach. Die Mannschaft habe den „Plan in Perfektion umgesetzt“. Auch für die Fans hatte der SGE-Torhüter ein Sonderlob parat: „Ich bin raus zum Warmmachen und dachte, ich bin in Frankfurt. Das ist sehr, sehr außergewöhnlich.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)