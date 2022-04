Julian Pollersbeck winkt große Chance in der Europa League mit OL gegen West Ham

Plötzlich musste er ran. Ohne sich aufgewärmt zu haben wurde Julian Pollersbeck am Sonntag in Straßburg (1:1) in der französischen Liga nach genau einer halben Stunde eingewechselt, nachdem sich Stamm-Keeper Anthony Lopes am Knie verletzt hatte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)