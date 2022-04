West Ham United - Eintracht Frankfurt: Bilic über Kostic, Bundesliga, Premier League

Bilic: Es war das erste Mal, dass wir in Europa gespielt haben. Und ich erinnere mich, dass wir in der ersten Runde die PSV Eindhoven zu Hause empfingen. Da sagten alle, wir schaffen es nicht. Im zweiten Spiel wartete Valencia zu Hause auf uns, es war unglaublich. Aber im dritten Spiel wurden wir zuversichtlicher. Wir waren in der Bundesliga und haben uns in der Liga gut geschlagen. Und dann bekommt man Vertrauen auch in Europa. Du spielst gegen die Bayern und Dortmund, spielst gegen Leverkusen. Es war wirklich eine starke Liga. Und dann kam Bordeaux mit Zidane, Dugarry, mit Lizarazu. Wir waren schon ein bisschen Favorit in dem Spiel gegen Salzburg. Ich bedaure es sehr, denn es war eine große Chance für uns. Das erste Spiel in Wien habe ich nicht gespielt. Ich hätte gerne das Finale gegen Inter Mailand gespielt. Es war eine große Enttäuschung für uns alle.