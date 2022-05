Eintracht Frankfurt: Wie Glasner die Eintracht-Herzen erobert hat

Bei den Feierlichkeiten an den Europa-League-Festtagen stand Glasner deshalb auch regelmäßig im Mittelpunkt. Nach dem 3:2-Erfolg in Barcelona setzte er im Camp Nou vor der weißen Eintracht-Wand zum Diver unter der im Spalier stehenden Mannschaft an – und nahm die gerissene Hose nach dem „Tauchgang“ schmunzelnd in Kauf. Die Anhängerschaft skandierte auch nach dem Triumph gegen die Glasgow Rangers lautstark seinen Namen, ließ ihn mit Europapokal in der Hand hochleben.