Eintracht Frankfurt: Djibril Sow im Interview über Oliver Glasner und seine Zukunft

Sow: Es gab ein ständiges hin und her. Wir hatten selten Ruhe. Leider sind die Probleme in einer Phase gekommen, in der es für uns um viel ging. Damals wurde im Umfeld nur noch über den Trainer gesprochen und weniger über das, was wir erreichen konnten. Und dann kam die Enttäuschung hinzu, dass wir unser großes Ziel Champions League nicht erreicht haben. Ich bin mit viel Motivation und Elan in die neue Saison gegangen und hatte immer positive Gefühle. Daran hat sich nichts geändert. Jeder in der Mannschaft ist hungrig und dann ist der Frust groß, wenn es noch nicht rund läuft. Wir müssen uns reinbeißen. In Frankfurt gab es schon immer Phasen, wo es erst hoch hinaus und anschließend auch bergab ging. Das Hauptelement ist die nötige Ruhe. Wenn wir die haben, dann kommen wir auch wieder in einen Flow.