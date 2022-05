Europa League Finale, Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers - die PK mit Coach Oliver Glasner, Kapitän Sebastian Rode und Rafael Santos Borré im Liveticker

„Die Rangers sind eine Mannschaft, die sich permanent in Zweikämpfe verstricken und sehr robust in den Zweikämpfen sind. Sie ist eine Mannschaft, die große Bereitschaft hat, auch wenn sie den Ball verlieren, diese Wege zurück zu machen, nicht nur die Außenverteidiger die oftmals sehr hoch sind. Ich glaube Tarvenir ist der Toptorschütze der Europa League als rechter Außenverteidiger. Das zeigt es, ihm ist kein Weg nach vorne zu schade und auch nach hinten nicht. Die Sechser haben unglaubliche Bereitschaft die Zweikämpfe zu führen und auch immer wieder in den Strafraum zu schließen. Das meine ich mit britischer Mentalität, wirklich immer die Bereitschaft zu zeigen, das Tor zu verteidigen oder auch in der Offensive das Tor zu erzielen. Und das gepaart mit sehr guten Fußball, sie spielen sehr schnell in die Spitze, viel mit einem Kontakt, Dreiecke über die Sechs. Dann haben sie auch richtig guten Tiefgang hinter die Kette. So haben sie auch die Tore erzielt. Wir kennen bereits von West Ham, dass sie sehr schnell Flanken bringen und eine gute Besetzung im Strafraum haben. So haben sie die Tore gegen Braga und Leipzig erzielt.“