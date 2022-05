Europa-League-Finale gegen Eintracht Frankfurt - Rangers-Kenner packt über Traditionsklub aus

Chris Jack, Journalist bei der schottischen Tageszeitung The Herald, rückte die historische Bedeutung dieses Duells in den Mittelpunkt: „Die Rangers feiern in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Dazu haben sie vor genau 50 Jahren den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Die Mannschaft wurde damals auf den Namen „Barcelona Bears“ getauft. Die Gewinner des einzigen internationalen Titels werden auch mit nach Sevilla reisen.“