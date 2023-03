Details über Rooney, Ronaldo und Mourinho! Ex-United-Masseur packt aus

Wohl kaum jemand hat hinter den Kulissen von Manchester United so viele Geschichten mitbekommen wie Rod Thornley. Er arbeitete 19 Jahre lang als Masseur für die Profis und packt nun aus.

Im Interview mit The Athletic gibt er pikante Details über seine Zeit beim berühmten Fußball-Klub preis.

Kurios ist schon, dass Thorley nur zu seinem Job kam, weil er als Rettungsschwimmer arbeitete und Manchester United einen brauchte beim Umzug auf das neue Gelände in Carrington. Nur knapp einen Monat später wurde er befördert und startete seine Masseur-Ausbildung. (Alle Europa-League-News)

So wurde Thorley zum Vertrauten der Stars. Besonders ist ihm Wayne Rooney in Erinnerung geblieben. Er ließ sich sogar in der Halbzeit durchkneten. „Wir wurden sehr gute Kumpels und stritten uns wie Kinder. Er schnauzte mich auch mal an.“