Europa League: Bayer Leverkusen, Manchester United, Juventus Turin und AS Rom LIVE im TV, Stream und Ticker

In gleich vier parallel ausgetragenen Duellen werden die Teilnehmer der Halbfinals in der Europa League ermittelt. Mittendrin ist auch Bayer 04 Leverkusen als einzig verbliebener deutscher Teilnehmer. Die Werkself trifft dabei auf Union-Schreck St. Gilloise aus Belgien.

Zieht Bayer Leverkusen ins Halbfinale ein?

Sie könnten der deutsche Europapokal-Albtraum werden : Union Saint-Gilloise hat im Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/ RTL ) die Chance, nach Union Berlin auch Bayer Leverkusen aus der Europa League zu werfen. „Das Hinspiel-Ergebnis war wirklich gut für uns. Natürlich dürfen auch wir Tagträume vom Europa-League-Titel haben“, sagte Union-Sportdirektor Chris O‘Loughlin in der Donnerstagsausgabe der Mediengruppe Münchner Merkur/tz .

Im Hinspiel hatte der belgische Tabellenzweite in Leverkusen ein 1:1 erkämpft. „Aber das Rückspiel wird hart. Leverkusen hat eine sehr starke Mannschaft“, so O‘Loughlin. Die Ausgangslage ist ähnlich wie im Achtelfinale: Auch dort spielte Saint-Gilloise in Berlin remis (3:3), gewann das Rückspiel vor heimischen Publikum dann in beeindruckender Art und Weise mit 3:0.