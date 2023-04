Europa League LIVE: Bayer Leverkusen, Manchester United & Juventus im TV, Stream, Ticker

Nur noch acht Teams!

In der Europa League stehen am Donnerstag die Viertelfinalpartien an – und ein deutsches Team hat weiter Chancen auf den Titel. Bayer Leverkusen empfängt den belgischen Meister Union Saint-Gilloise.

Und die Werkself tritt in Topform an. Das Team von Xabi Alonso feierte zuletzt sieben Pflichtspielsiege in Serie und nimmt in der Bundesliga die Champions-League-Plätze ins Visier.

Champions League: Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise

Leverkusen überzeugte in den vergangenen Wochen mit Vollgas-Fußball, gnadenloser Effizienz und einer stabilen Defensive. Das Offensiv-Trio aus Diaby, Amine Adli und Nationalspieler Florian Wirtz macht vorne den Ausfall von Torjäger Patrik Schick vergessen, hinten überragte beim 3:1 gegen Eintracht Frankfurt am Wochenende der oft kritisierte Jonathan Tah.

„Wir haben jetzt eine ganz andere Mentalität auf dem Platz. Gerade zeigen wir das wahre Gesicht von Bayer“, sagte Toptorjäger Moussa Diaby. Alonso will aber noch nicht zu weit vorausschauen. „Noch liegt ein langer Weg von uns. An das Finale denke ich nicht. Unser voller Fokus richtet sich auf Union Saint-Gilloise“,

Alonso kann am Donnerstag wieder aus dem Vollen schöpfen, sowohl Piero Hincapie, als auch Adam Hlozek, Nadiem Amiri und Kerem Demirbay sind nach kleineren Blessuren und Krankheiten wieder zurück im Aufgebot. Bayer ist zwar Favorit, Alonso warnt aber vor dem Union-Berlin-Bezwinger aus dem Achtelfinale: „Sie haben eine Top-Mannschaft. Wir erwarten zwei intensive Spiele.“

United ohne Rashford gegen Sevilla

Im Halbfinale würde die AS Rom oder Feyenoord Rotterdam warten, im Finale am 31. Mai in Budapest könnte es gegen die Schwergewichte Juventus Turin oder Manchester United gehen. Vor den ganz großen Spielen muss Leverkusen aber erst einmal die Viertelfinal-Hürde meistern. „Die Jungs wissen genau, was zu tun ist. Ich sehe den Hunger, das ist das Wichtigste, um erfolgreich zu sein“, sagte Alonso.

Ein weiteres Highlight am Donnerstagabend ist unter anderem die Partie zwischen Manchester United und dem FC Sevilla. Die Red Devils müssen aber auf Marcus Rashford verzichten.

Alle Viertelfinalpartien der Europa League im Überblick:

