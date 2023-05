Europa League: Bitterer Bayer-Abend in Rom - Eiskaltes Rom lässt Leverkusen leiden

Direkt in Minute eins verpasste Adam Hlozek nach schönem Doppelpass mit Florian Wirtz. Rui Patricio, der mit seinem 67. Europa-League-Einsatz an diesem Abend zum alleinigen Rekordspieler des Wettbewerbs wurde, parierte den Schuss. Fünf Minuten späte war es dann Wirtz selbst, der den Ball aus aussichtsreicher Position am linken Pfosten vorbeischob.

Verletzungsschock und Gegentreffer für Leverkusen

In Durchgang zwei kam AS Rom dann wie verwandelt aufs Feld, übernahm von Beginn an die Kontrolle und nutzte kaltschnäuzig den ersten Fehler der Werkself aus.

Danach warf Leverkusen nochmal alles in die Waagschale und hatte in der 87. Minute durch Jeremie Frimpong die große Ausgleichschance, aber Bryan Cristante rettete kurz vor der Linie. Am Ende brachte die Roma die knappe Führung über die Zeit. Damit gibt es für Leverkusen erneut nichts zu holen in Rom. Zuletzt trat man in der Champions-League-Gruppenphase 2015 in Roma an. Damals setzte es eine 2:3-Pleite.