Europa League: "Verachtenswert!" Fan-Wut nach Bayer-Aus

Bayer Leverkusen hat sich im Halbfinal-Rückspiel der Europa League an der AS Rom die Zähne ausgebissen und den Einzug ins Finale von Budapest verpasst.

Fans schimpfen über Roma-Zeitspiel

Bei den Fans kam dieses Verhalten aber überhaupt nicht gut an. „Das, was die Roma heute bietet, ist im Bereich des Regelwerks vielleicht clever, aber im Sinne des Fußballsports und des Fairplay ist es verachtenswert“, schimpfte Twitter-User Tim Rosenstock stellvertretend für viele wütende Zuschauer.

Selbst Anhänger anderer Teams litten mit. So meinte „flobvb1909″ bei Twitter: „Wäre ich Leverkusen-Fan, würde ich ausrasten. Ist das lächerlich, was Rom spielt.“

Matthäus: „Bei der WM wären es 20 Minuten gewesen“

„Das ist keine schöne Art, in ein Finale einzuziehen“, kritisierte RTL-Experte Karl-Heinz Riedle. „Es ist schon bitter, wenn man so rausfliegt. Die AS Rom hat so gut wie gar nichts gemacht. Sie haben permanent das Spiel verzögert. Für den Fußball ist das eine Schande.“