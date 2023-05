Kopftreffer in Rom! Leverkusen-Fan bei Europa-League-Spiel verletzt

Beim Europa-League-Halbfinale in Rom ist ein Fan von Bayer Leverkusen verletzt worden.

Nach SPORT1 -Informationen wurde eine Frau nach der Pause mit einer Flasche am Kopf getroffen und sank zu Boden.

Auch Pyro-Technik eingesetzt

Die Flasche war aus dem Nebenblock gekommen, wo sich die Fans der AS Rom aufhielten. Schon zuvor hatten diese Gegenstände in den Gästeblock geworfen.

Bitterer Bayer-Abend in Rom

Leverkusen verlor das Spiel mit 0:1 gegen die AS Rom. Das Rückspiel findet am 18. Mai in Leverkusen statt.