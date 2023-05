Mourinho-Prophezeiung tritt ein: Alonso mit Leverkusen bei der AS Rom zu Gast

Dass Xabi Alonso eines Tages ein erfolgreicher Trainer sein würde, überrascht wohl keinen weniger als seinen Kontrahenten am Donnerstagabend.

Im Halbfinale der Europa League trifft Alonso nämlich mit Bayer Leverkusen auf die AS Roma, die von José Mourinho trainiert wird. Die Verbindung der beiden: ihre gemeinsame Zeit bei Real Madrid.

Und der Portugiese war es, der Alonso einst eine großartige Trainerkarriere prophezeite. Kürzlich tauchten Ausschnitte aus einem Interview aus dem Jahr 2019 auf, in dem Mourinho von dem taktischen Verständnis des Spaniers schwärmte.

Mourinho: „Xabi hat die besten Voraussetzungen“

„Er hat in Spanien, in England und in Deutschland gespielt“, fuhr Mourinho fort. „Er wurde von Guardiola bei Bayern, von mir bei Real Madrid, von Ancelotti bei Real Madrid und von Benitez bei Liverpool trainiert.“