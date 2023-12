Europa League: Leverkusen-Teenie stellt Rekord auf!

Ken Izekor hat Geschichte geschrieben. Der Youngster von Bayer Leverkusen wurde am Donnerstagabend mit 16 Jahren und 204 Tagen zum jüngsten deutschen Europa-League-Spieler in der Geschichte!

In der Bundesliga muss Izekor vorerst weiter auf sein Debüt warten. In der aktuellen Spielzeit kam der 16-Jährige meist in der U-19 Mannschaft zum Einsatz. Dort konnte der gebürtige Aachener in neun Spielen ein Tor und eine Torvorlage beisteuern.