Spurloses Verschwinden, Mafia-Gerüchte, Gewichts-Ärger: Die Akte Ihattaren

Nach diversen Eskapaden wollte das ehemalige niederländische Top-Talent Mohamed Ihattaren in Tschechien einen Neuanfang starten.

Jindrich Trpisovsky, der Trainer von Slavia Prag, verteilte Anfang Januar sogar ein Sonderlob an den 22-Jährigen, dem einst eine große Zukunft vorhergesagt wurde: „Er hat im letzten Monat viel Arbeit geleistet. Er hat einige Kilo abgenommen und viel Muskelmasse aufgebaut.“

Doch nach knapp drei Monaten in Prag geht es für Ihattaren wieder bergab. Vor zwei Wochen wurde der ehemalige Eindhoven-Profi ins Training der zweiten Mannschaft versetzt. Der Klub begründete die Entscheidung mit konditionellen Problemen.

Ihattaren stand letztmals 2022 auf dem Platz

Nach der Abschiebung des Niederländers in die Zweitvertretung, die in der dritten tschechischen Liga aufläuft, rechnet die nationale Presse mit dem Schlimmsten. „Es sieht so aus, als ob der mutige Versuch scheitern wird“, urteilte beispielsweise idnes.cz. Bislang kam Ihattaren auch im B-Team noch nicht zum Einsatz.