Bayer blamiert sich! Aber Mega-Rekordserie in letzter Sekunde gerettet

Das Team von Star-Trainer Xabi Alonso rettete in Aserbaidschan erst in letzter Sekunde noch ein 2:2 (0:2)-Unentschieden.

Wirtz und Schick verhindern Bayer-Pleite

Florian Wirtz, der in der 58. Minute für Adam Hlozek eingewechselt wurde, erzielte nach einem 0:2-Rückstand den Anschlusstreffer (70.), mit Patrik Schick stach in der 2. Minute der Nachspielzeit dann auch der zweite Joker.

Mega-Rotation geht nach hinten los

Lediglich Tah, Robert Andrich und Alejandro Grimaldo verblieben im Vergleich zum Derbysieg in Köln am Sonntag (2:0) in der Startelf, in Baku wurden unter anderem die Nationalspieler Wirtz und Jonas Hofmann sowie Mittelfeldleader Granit Xhaka zunächst geschont.