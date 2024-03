Die Unverzichtbaren von Bayer Leverkusen

Dass es für Bayer Leverkusen ein ungemütlicher Abend werden könnte, deutete sich schon beim Anpfiff an, als Granit Xhaka und Florian Wirtz in aller Gelassenheit auf der Bank Platz nahmen.

Leverkusen ohne Wirtz und Xhaka 0:2 hinten

Obendrein verwandelte sich die Arena in Baku, bei nationalen Spielen nur selten mit mehr als 2.000 Zuschauern besetzt, wie an europäischen Abenden üblich in einen Hexenkessel.

Die Werkself ließ in der Hauptstadt Aserbaidschans lange ihre Stärken vermissen: Spielkontrolle, Passqualität, Tempo beim Spiel nach vorne, Abstimmung in der Viererkette und die nötige Härte in der Zweikampfführung. So kam es, dass die beiden Gegentreffer in der ersten Halbzeit nur folgerichtig waren.