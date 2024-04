Europa League: Reds-Legende erteilt Klopp einen ungewöhnlichen Ratschlag

Die Abschieds-Tournee von Jürgen Klopp beim FC Liverpool droht eine unschöne Wende zu nehmen. Nachdem die Reds erst am Wochenende die Tabellenführung in der Premier League verloren hatten, folgte am Donnerstagabend eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Atalanta Bergamo. Jürgen Klopp, der Stars wie Mo Salah, Luis Díaz und Andrew Robertson schonte, musste zusehen, wie seine Kombination aus A- und B-Elf gegen den Tabellen-Sechsten der Serie A unter die Räder geriet.