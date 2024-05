Europa League: Ex-Bundesliga-Star schockt Leverkusen

Der Triple-Traum von Bayer Leverkusen ist geplatzt! Im Europa-League-Finale in Dublin verlor die Mannschaft von Xabi Alonso mit 0:3 (0:2) gegen Atalanta Bergamo. Die Werkself geriet bereits in der 12. Minute ins Hintertreffen. Ein ehemaliger Bundesliga-Star brachte die Italiener in Führung, es sollte nicht sein einziger Treffer bleiben.