Europa League heute live: Bayer Leverkusen - AS Rom im TV und Stream

Mit dem Triple im Visier steht Bayer Leverkusen vor dem letzten Schritt ins Finale der Europa League. Am Donnerstagabend ( ab 21 Uhr im Liveticker ) ist das Team im Halbfinal-Rückspiel der Europa-League gegen die AS Rom gefordert.

Trainer Xabi Alonso kann sich dabei wieder auf die Stars Florian Wirtz und Alejandro Grimaldo verlassen. Das Duo, das wegen leichter Beschwerden im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt (5:1) am letzten Wochenende eine Pause eingelegt hatte, nahm am Mittwochvormittag am Abschlusstraining der Werkself teil. Im Hinspiel erzielte Wirtz nach einem Assist von Grimaldo das 1:0.