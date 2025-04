Europa League: Ex-Bayern-Star erlebt traumatische Nacht

Das Wunder von Manchester United sorgt nicht nur für Begeisterung. Während ein Großteil der Fußballwelt über den aberwitzigen Einzug der Red Devils ins Halbfinale der Europa League staunt, herrscht in Frankreich Fassungslosigkeit.

Einer der tragischen Helden des denkwürdigen Abends war Corentin Tolisso. Der ehemalige Bayern-Spieler rettete sein Team erst in die Verlängerung - doch als Lyon ihn am meisten brauchte, stand der Mittelfeldanführer nicht mehr auf dem Rasen.

Tolisso fliegt nach strittiger Szene

Ohne Tolisso ging Lyon zwar zunächst mit zwei Toren in Führung, implodierte aber in der Schlussphase im tosenden Old Trafford. „Mit zehn Mann zerbricht OL endlich“, titelte die L’Equipe.