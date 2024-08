Europa-League-Auslosung heute live im TV, Livestream und Ticker

Die Europa League kommt im neuen Format daher - eine Gruppenphase gibt es nicht mehr. Am Freitag wird stattdessen die Ligaphase ausgelost. Alle Infos gibt es hier.

Die Auslosung findet am Freitag um 13 Uhr im Grimaldi-Forum von Monaco statt. Im Anschluss werden auch in der Conference League die Lose gezogen.

Europa League: So können Sie die Auslosung heute live im TV & Stream verfolgen:

Wie läuft die Auslosung?

Das Teilnehmerfeld wurde im neuen Format auf 36 Teams aufgestockt. Wie in der Champions League kommt es zu einer „hybriden Auslosung“, die in großen Teilen von einer Software durchgeführt wird. Mit manuellen Losen wird lediglich festgelegt, welches Team als nächstes seine Gegner zugeteilt bekommt.

Europa League: Welche deutschen Teams sind dabei?

Aus der Bundesliga treten Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim an. In der Conference League schaffte der 1. FC Heidenheim den historischen Einzug in die Vorrunde.