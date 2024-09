Europa League: Frankfurt gegen Besiktas live im TV. Stream und Ticker

Am Donnerstag hatten die Frankfurter zum Auftakt in die Europa League einen Sieg leichtfertig aus der Handgegeben. Die Hessen verspielten in ihrem Lieblingswettbewerb einen sichergeglaubten Sieg in der Schlussphase. Das 3:3 (1:1) gegen Viktoria Pilsen war ein Dämpfer nach drei Ligasiegen in Serie. Nach dem Durchmarsch zum Titel in der Saison 2021/22 blieb die Eintracht in der Europa League aber zumindest im 14. Spiel nacheinander ungeschlagen.