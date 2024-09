Europa League: Midtjylland - Hoffenheim LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 25.09.2024 • 18:00 Uhr Die TSG Hoffenheim startet am Mittwoch in die neue Europa-League-Saison. Gegner ist der dänische Meister FC Midtjylland. So können Sie das Spiel der TSG bei Midtjylland live im TV und Stream verfolgen.

Nach vier Jahren Abstinenz feiert die TSG Hoffenheim am Mittwoch, den 25. September, ihr internationales Comeback. Zum Auftakt der UEFA Europa League trifft der Bundesligist auswärts auf den dänischen Meister FC Midtjylland. Anpfiff ist um 21 Uhr (LIVETICKER) im dänischen Herning.

Vor vier Jahren spielte die TSG ebenfalls in der Europa League, scheiterte aber im Sechzehntelfinale an Molde FK. Auch in dieser Saison hat sich das Team von Coach Pellegrino Matarazzo in der neugestalteten Europa League die Playoffs als Ziel gesetzt.

Europa League: Hoffenheim heute live in TV & Stream verfolgen

TV : RTL

: RTL Stream : RTL+ und rtl.de

: RTL+ und rtl.de Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Bundesliga: Hoffenheim schlecht gestartet

Der Europa-League-Auftakt kommt für die TSG allerdings zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Nach dem verpatzten Saisonstart mit drei Niederlagen aus vier Punktspielen hat sich die ohnehin herrschende Unruhe im Kraichgau noch vergrößert. Die jüngsten Meldungen, wonach Bundestrainer-Assistent Sandro Wagner als Nachfolge-Kandidat für Matarazzo gehandelt wird, haben die Lage weiter verschärft.

Dem Auftaktsieg gegen Holstein Kiel (3:2) folgten zuletzt drei Niederlagen in Serie, weshalb die TSG bis auf Tabellenplatz 15 durchgereicht wurde. Ausgerechnet jetzt wartet am Mittwoch mit dem Auftakt in die Ligaphase der dänische Meister auf den Bundesligisten.

FC Midtjylland in der Liga noch ungeschlagen

Die Dänen starteten überragend in die neue Saison und stehen nach 9. Spieltagen ungeschlagen an der Spitze der 3F Superliga. Das Team von Cheftrainer Thomas Thomasberg hat sechs Siege und drei Unentschieden auf seinem Konto.

In der Champions-League-Qualifikation scheiterte das Team knapp an Slovan Bratislava (1:1 und 2:3), weshalb die Mannschaft nun in der Europa League an den Start geht.

Pellegrino Matarazzo würde die Spekulationen über seine ungewisse Zukunft am liebsten ausblenden. „Wir spielen am Mittwoch Europa League - und da ist eine Vorfreude zu spüren“, sagte der angezählte Trainer des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim vor dem Europacup-Auftakt beim dänischen Meister FC Midtjylland: „Wir haben etwas verdient und gehen es mit voller Vorfreude und Energie an.“

Voraussichtliche Aufstellungen: Midtjylland - Hoffenheim

Midtjylland : Olafsson - Mbabu, Diao, Bech Sörensen, Andersson - Osorio, Martinez, Sörensen - Simsir, Kuchta - Franculino

: Olafsson - Mbabu, Diao, Bech Sörensen, Andersson - Osorio, Martinez, Sörensen - Simsir, Kuchta - Franculino Hoffenheim: Baumann - Drexler, Stach, Akpoguma - Kaderabek, Tohumcu, Bischof, Prass - Hlozek, Kramaric - M. Berisha

Europa League in neuem Gewand

Die UEFA Europa League startet in die neue Saison – und zwar mit einer großen Reform. Statt Gruppenspielen gibt es analog zur Champions League eine Liga - mit 36 statt bisher 32 Mannschaften. Jede Mannschaft trifft auf acht Gegner, die zuvor ausgelost wurden. Jedes Team hat vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

Aus deutscher Sicht sind mit der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt nur zwei Teams vertreten. In der Liga gibt es weiterhin drei Punkte für einen Sieg, einen für ein Remis und keinen für eine Niederlage.