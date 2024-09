Europa League: Wer zeigt heute was? Hoffenheim, Manchester, Galatasaray, Lazio live in TV, Stream & Ticker

SPORT1 25.09.2024 • 12:00 Uhr Die Europa League startet heute in ihre neue Saison. Neben der TSG Hoffenheim legen auch internationale Topklubs wie Manchester United und Lazio Rom los. Wo Sie die Spiele live im TV, Stream und Ticker verfolgen können, erfahren Sie hier.

Nach der Champions League bekommt nun auch die Europa League zum Auftakt die große Bühne. Am Mittwoch und Donnerstag wird der 1. Spieltag des ebenfalls im Ligaformat ausgetragenen Europapokals ausgetragen.

Aus deutscher Sicht startet die TSG Hoffenheim in ihr Europapokal-Abenteuer. Auch für Manchester United, Galatasaray Istanbul oder Lazio Rom wird es direkt ernst. Aber wo sind die Spiele zu sehen? Hier gibt es den TV-Plan im Überblick.

Europa League: Hier laufen die Spiele am Mittwoch

Mittwoch, 18.45 Uhr : AZ Alkmaar - IF Elfsborg (TV: -, Stream: RTL+ , Ticker: Sport1.de)

: AZ Alkmaar - IF Elfsborg (TV: -, Stream: , Ticker: Sport1.de) Mittwoch, 18.45 Uhr : FK Bodo/Glimt - FC Porto (TV: -, Stream: RTL+ , Ticker: Sport1.de)

: FK Bodo/Glimt - FC Porto (TV: -, Stream: , Ticker: Sport1.de) Mittwoch, 21 Uhr : FC Midtjylland - TSG Hoffenheim (TV: RTL , Stream: RTL+ , Ticker: Sport1.de)

: FC Midtjylland - TSG Hoffenheim (TV: , Stream: , Ticker: Sport1.de) Mittwoch, 21 Uhr : Manchester United .. FC Twente Enschede (TV: -, Stream: RTL+ , Ticker: Sport1.de)

: Manchester United .. FC Twente Enschede (TV: -, Stream: , Ticker: Sport1.de) Mittwoch, 21 Uhr : Dynamo Kiew - Lazio Rom (TV: -, Stream: RTL+ , Ticker: Sport1.de)

: Dynamo Kiew - Lazio Rom (TV: -, Stream: , Ticker: Sport1.de) Mittwoch, 21 Uhr : Galatasaray Istanbul -. PAOK (TV: -, Stream: RTL+ , Ticker: Sport1.de)

: Galatasaray Istanbul -. PAOK (TV: -, Stream: , Ticker: Sport1.de) Mittwoch, 21 Uhr : OGC Nizza - Real Sociedad San Sebastian (TV: -, Stream: RTL+ , Ticker: Sport1.de)

: OGC Nizza - Real Sociedad San Sebastian (TV: -, Stream: , Ticker: Sport1.de) Mittwoch, 21 Uhr: RSC Anderlecht - Ferencváros Budapest (TV: -, Stream: RTL+, Ticker: Sport1.de)

Europa League: Hoffenheim feiert Rückkehr

Nach vier Jahren Abstinenz feiert die TSG Hoffenheim am Mittwoch, den 25. September, ihr internationales Comeback. Zum Auftakt der UEFA Europa League trifft der Bundesligist auswärts auf den dänischen Meister FC Midtjylland. Anpfiff ist um 21 Uhr (LIVETICKER) im dänischen Herning.

Vor vier Jahren spielte die TSG ebenfalls in der Europa League, scheiterte aber im Sechzehntelfinale an Molde FK. Auch in dieser Saison hat sich das Team von Coach Pellegrino Matarazzo in der neugestalteten Europa League die Playoffs als Ziel gesetzt.

Europa League: Manchester United gegen Enschede

Für Erik ten Hag ist der Auftakt in die neue Europa-League-Saison sehr emotional. Der Teammanager von Manchester United tritt mit seinem Team auswärts bei Twente Enschede an (21.00 im LIVETICKER). Der Niederländer wuchs in der Nähe von Enschede auf und trug in seiner Fußballer-Karriere gleich zwei Mal das Trikot der Niederländer. Am Beginn seiner Karriere, in der Saison 1989/90, sowie von 1996 bis 2002 als letzte Station.

ManUnited, das als Elfter erneut nur mittelmäßig in die neue Premier-League-Saison startete, qualifizierte sich als FA-Cup-Sieger für die Europa League. Twente löste als Dritter der vergangenen Saison in der Eredivisie das Ticket für Europa, scheiterte in den Playoffs für die Champions League am FC Salzburg.

Europa League: Galatasaray empfängt Saloniki

Der türkische Meister Galatasaray Istanbul empfängt am 1. Spieltag der Europa League im Istanbuler Rams Park PAOK Saloniki (21.00 Uhr im LIVETICKER). Beide Teams treffen zum ersten Mal auf internationalem Parkett aufeinander. Galatasaray war in den Champions-League-Playoffs den Young Boys Bern unterlegen. In die laufende Saison ist Gala allerdings glänzend gestartet. nach sechs Siegen aus sechs Spielen führt der Klub die Süper Lig souverän vor Fenerbahce an.

PAOK Saloniki bezwang in den EL-Playoffs die Shamrock Rovers mit 4:0 und 2:0. Zuvor war der amtierende griechische Meister in der dritten Champions-League-Qualifikationsrunde im Elfmeterschießen an Malmö FF gescheitert.

Zum Auftakt am Mittwoch kommt es zu weiteren interessanten Duellen. OGC Nizza empfängt zu Hause den spanischen Klub Real Sociedad, Lazio Rom ist bei Dynamo Kiew gefordert und RSC Anderlecht trifft auf Ferencváros Budapest. Alle Spiele beginnen um 21.00 Uhr im LIVETICKER.

Europa League: Reform wie in der Champions League

Die UEFA Europa League startet in die neue Saison – und zwar mit einer großen Reform. Statt Gruppenspielen gibt es analog zur Champions League eine Liga - mit 36 statt bisher 32 Mannschaften. Jede Mannschaft trifft auf acht Gegner, die zuvor ausgelost wurden. Jedes Team hat vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

Aus deutscher Sicht sind mit der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt nur zwei Teams vertreten. In der Liga gibt es weiterhin drei Punkte für einen Sieg, einen für ein Remis und keinen für eine Niederlage. Die Frankfurter treffen am Donnerstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) auf Viktoria Pilsen.