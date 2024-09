Lazio-Fans sorgen erneut für Eklat

Einige Fans von Lazio Rom haben bereits im Vorfeld der Europa-League-Partie gegen Dynamo Kiew in Hamburg für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Polizei musste am Dienstagabend ausrücken, um am Hamburger Rathausmarkt gegen gewaltbereite italienische Hooligans vorzugehen. Wegen des Krieges in der Ukraine fand die Partie am Mittwochabend (3:0 für Lazio) in Hamburg statt.