Europa League: "Der Trainer wurde schon längst enteiert" - Kroos wird bei Matarazzo deutlich

In den vergangenen Wochen kamen Gespräche zwischen den Kraichgauern und Sandro Wagner ans Licht, der allerdings weiter Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft bis zur WM 2026 bleiben wird. Auch der Name David Wagner kursierte zuletzt bei der TSG: „Sie feilen ja schon seit Wochen an einem Nachfolger. Mit Sandro wurde schon gesprochen, David Wagner ist jetzt neu im Gespräch. Der Trainer wurde schon längst enteiert, ihm wird kein Sieg mehr helfen.“

Kramer vermeidet klares Bekenntnis

Nach einem Fehlstart in der Bundesliga steht Pellegrino Matarazzo in der Kritik. Die Kraichgauer verloren ihre letzten vier Bundesligaspiele, unter anderem zuletzt nach einer 3:0-Führung gegen Bremen noch 3:4. Der interimistische Sportliche Leiter der TSG, Frank Kramer, vermied vor dem Spiel gegen Kiew ein klares Bekenntnis zu Matarazzo.

„Wenn du wie wir jetzt über längere Zeit nicht so ganz die Ergebnisse hast, dann ist doch klar, dass alles in Frage gestellt wird, dann werden Spieler in Frage gestellt. Ist völlig normal. Wir gehen heute hier den Weg gemeinsam und das ist alles, was zählt“, stellte Kramer klar. Am Sonntag gastiert die TSG beim VfB Stuttgart, anschließend folgt die Länderspielpause.