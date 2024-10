Europa League: Eintracht Frankfurt - Rigas FS heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Eintracht Frankfurt ist zwar mit einem 3:3 gegen Viktoria Pilsen nicht gerade überragend in die Europa League gestartet, konnte dann mit einem 3:1 bei Besiktas Istanbul ein erstes Ausrufezeichen setzen. Am Donnerstagabend steht mit dem Heimspiel gegen Rigas FS eine vermeintliche Pflichtaufgabe auf dem Programm, die aber auch erstmal gemeistert werden muss.

Europa League: Eintracht Frankfurt - Rigas FS heute live in TV & Stream verfolgen

Europa League: Frankfurt in der Liga-Phase auf Kurs

So ärgerlich das 3:3 zum Auftakt gegen Viktoria Pilsen mit zwei Gegentoren kurz vor Schluss auch war, kann Eintracht Frankfurt mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen zufrieden sein. Insbesondere der 3:1-Erfolg bei Besiktas Istanbul hat verdeutlicht, dass die Hessen durchaus zu den Kandidaten auf den Europa-League-Titel zählen. In der Tabelle rangiert die Eintracht vor Spieltag drei auf dem siebten Platz. Nach dem Match gegen Rigas FS stehen für Frankfurt noch die Partien gegen Slavia Praha (Tschechien), Ferencvárosi TC (Ungarn), AS Roma (Italien), Olympique Lyon (Frankreich), und den FC Midtjylland (Dänemark) an.