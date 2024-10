Europa League: FC Porto - TSG Hoffenheim heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 24.10.2024 • 17:55 Uhr Die TSG Hoffenheim verzeichnet aufsteigende Form und möchte sich in der Europa League von seiner besten Seite zeigen. Für die Sinsheimer steht jedoch ein ganz schweres Auswärtsspiel in Portugal an.

Bleibt die TSG Hoffenheim in der Europa League ungeschlagen? Während das Team von Pellegrino Matarazzo in der Bundesliga nur langsam in Fahrt kommt, ist die Bilanz international bislang zufriedenstellend. Zwar war das 1:1 zum Auftakt gegen den FC Midtjylland keine Meisterleistung, jedoch folgte im Anschluss ein überzeugender 2:0-Erfolg gegen den ukrainischen Klub Dynamo Kiew.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Auswärtsspiel beim FC Porto verspricht jedoch die bislang schwierigste Aufgabe in der diesjährigen Europa-League-Saison zu werden.

Europa League: TSG Hoffenheim - FC Porto heute live in TV & Stream verfolgen

TV: RTL

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Das Spiel der TSG Hoffenheim beim portugiesischen Klub FC Porto (ab 21 Uhr im LIVETICKER) wird live im Free-TV bei RTL übertragen. Zudem überträgt die kostenpflichtige Streaming-Plattform RTL+.

Europa League: Hoffenheim peilt Top-8-Platz an

Die TSG Hoffenheim steht mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen gegen den FC Midtjylland und Dynamo Kiew sehr gut da. Zwar belegen die Kraichgauer vor dem dritten Spieltag nur den 12. Rang, sind jedoch punktgleich mit Ajax Amsterdam auf Rang sechs. Sollte Hoffenheim den Sprung unter die Top 8 schaffen, würde das Team auf direkten Wege ins Achtelfinale einziehen, was natürlich das Wunschszenario wäre.

{ "placeholderType": "MREC" }

Einfach wird das jedoch nicht. In der Liga-Phase trifft das Team noch auf Lyon (Frankreich), Braga (Portugal), Bukarest (Rumänien), Tottenham (England) und Anderlecht (Belgien), was durchaus einem harten Programm gleichkommt.

Europa League: Nimmt Hoffenheim den Schwung der letzten Spiele mit?

Die TSG Hoffenheim hat einen desolaten Saisonstart hingelegt, der Pellegrino Matarazzo beinahe den Job gekostet hätte. Der bittere Höhepunkt war die 3:4-Heimpleite gegen Werder Bremen, bei der die Sinsheimer erst mit 3:0 führten, dann jedoch in Unterzahl noch mit 3:4 verloren. Im Anschluss folgte jedoch der Sieg gegen Kiew und in der Bundesliga ein respektables 1:1 beim VfB Stuttgart. Am Samstag gelang der TSG durch den 3:1-Sieg gegen Bochum immerhin der Sprung auf Platz 14. Zum ersten Mal in dieser Saison scheint so etwas wie ein Aufschwung erkennbar zu sein.

„Dank des Erfolgs in der Bundesliga können wir das Spiel in Porto auch etwas genießen. Im besten Fall nehmen wir was mit, damit wir in der Tabelle weiter gut dastehen“, gab Nationalkeeper Oliver Baumann im Rahmen der PK die Zielsetzung vor.

Europa League: Porto ein harter Brocken

Der FC Porto ist mit allen Wassern gewaschen und weiß genau, wie man auf internationaler Ebene Erfolg haben kann. Die Portugiesen stehen allerdings nach einer 2:3-Pleite beim FK Bodø/Glimt und einem spektakulären 3:3 gegen Manchester United unter Druck. Dies dürfte den Tabellen-Zweiten der portugiesischen Liga allerdings noch gefährlicher als ohnehin schon machen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Europa League in neuem Gewand

Die UEFA Europa League startet in die neue Saison – und zwar mit einer großen Reform. Statt Gruppenspielen gibt es analog zur Champions League eine Liga - mit 36 statt bisher 32 Mannschaften. Jede Mannschaft trifft auf acht Gegner, die zuvor ausgelost wurden. Jedes Team hat vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

Aus deutscher Sicht sind mit der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt nur zwei Teams vertreten. In der Liga gibt es weiterhin drei Punkte für einen Sieg, einen für ein Remis und keinen für eine Niederlage.