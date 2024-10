Europa League: Maguire rettet "lächerliches" ManUnited

Der frühere Bayern- und United-Star Owen Hargreaves zog ein ernüchterndes Fazit. „Es war eine Menge los. Es gab so viele Lücken in der Defensive. Manchester United hat keine einzige Flanke abgewehrt. Nach einer 2:0-Führung mit 2:3 in Rückstand zu geraten, war lächerlich. Der Mittelteil des Spiels war verrückt. So ist das schon seit ein paar Jahren“, sagte Hargreaves bei TNT Sports.