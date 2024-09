Premier League: Nächste Blamage für ten Hag und Manchester United

Die Spurs feiern den vierten Pflichtspielsieg in Folge und ManUnited geht - schon wieder - mit 0:3 baden. Bruno Fernandes sieht eine umstrittene Rote Karte.

Nächste Blamage für Erik ten Hag und Manchester United! Tottenham Hotspur hat sich mit 3:0 (1:0) bei Manchester United durchgesetzt und klettert auf den achten Rang. ManUnited hingegen, verliert in der Premier League zum zweiten Mal in Folge mit 0:3 im heimischen Stadion.

Brennan Johnson (3.) und Dejan Kulusevski (47.) trafen in Old Trafford jeweils kurz nach dem Anstoß für die Gäste, die zudem von der Roten Karte für United-Kapitän Bruno Fernandes (42.) wegen groben Foulspiels profitierten.

Fernandes sieht Rot

Im Zweikampf mit James Maddison rutschte Fernandes zunächst weg, setzte noch nach und traf dabei das Bein von Maddison mit offener Sohle. Der leichte Kontakt am Schienbein reichte Schiedsrichter Brendan Kavanagh aus, um den Portugiesen vom Platz zu stellen. Für Fernandes war es in 242 Premier-League-Partien die erste Karte als Spieler von Manchester United.

Für den Endstand sorgte Dominic Solanke (78.). Werner, der erstmals in dieser Saison in der Liga in der Startelf stand, wartet weiter auf sein erstes Tor der Spielzeit. Manchester enttäuschte auf ganzer Linie und steht nach der zweiten Heimpleite nacheinander nur auf Rang zwölf.