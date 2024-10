Europa League: Wer zeigt heute was? Eintracht , Tottenham, Ajax heute live in TV, Stream & Ticker

Der zweite Spieltag in der Europa League steht auf dem Programm. Neben den deutschen Klubs Frankfurt und Hoffenheim greifen unter anderem Lazio, Tottenham und Fenerbahce ins Geschehen ein. Wo Sie die Spiele live im TV, Stream und Ticker verfolgen können, erfahren Sie hier.

In der Europa League steht der 2. Spieltag auf dem Programm. Aus deutscher Sicht sind Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim gefordert. Weitere große Namen wie Ajax Amsterdam, die AS Rom und Tottenham Hotspur sind ebenfalls dabei. Wo sind die Spiele zu sehen? Hier gibt es den TV-Plan im Überblick.

Europa League: Hier laufen die Spiele am Donnerstag

Europa League: Hoffenheim will die Wende

Frankfurt gegen Besiktas gefordert

Tottenham in Budapest gefordert

Der englische Klub Tottenham Hotspur trifft am 2. Spieltag der Europa League auf den ungarischen Klub Ferencvaros Budapest ( ab 18.45 Uhr im LIVETICKER ). Die Spurs feierten zum Auftakt einen souveränen 3:0-Erfolg gegen Qarabag Agdam und sind auch gegen die Ungarn klarer Favorit. Ihre Generalprobe hatten die Spurs gegen Manchester United ebenfalls mit 3:0 gewonnen.

United kam zum Auftakt gegen Twente Enschede nicht über ein 1:1 hinaus und steht am Donnerstag ( ab 21.00 Uhr im LIVETICKER ) beim FC Porto bereits unter Druck.

Tabellenführer Ajax reist nach Prag

Nach dem 4:0-Sieg gegen Besiktas Istanbul will der niederländische Top-Klub Ajax Amsterdam auch gegen Slavia Prag punkten. Los geht‘s in der tschechischen Hauptstadt um 18.45 Uhr (LIVETICKER ).

Europa League: Reform wie in der Champions League

Die UEFA Europa League startet in die neue Saison – und zwar mit einer großen Reform. Statt Gruppenspielen gibt es analog zur Champions League eine Liga - mit 36 statt bisher 32 Mannschaften. Jede Mannschaft trifft auf acht Gegner, die zuvor ausgelost wurden. Jedes Team hat vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

Aus deutscher Sicht sind mit der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt nur zwei Teams vertreten. Die ersten acht Teams der Liga qualifizieren sich fürs Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen neun bis 16 spielen in Playoffs gegen die Vereine auf den Plätzen 17 bis 24 um die weiteren acht Achtelfinaltickets. Anschließend geht es im gewohnten K.o.-System bis zum Endspiel, welches am 21. Mai 2025 in Bilbao ausgetragen wird.