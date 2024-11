Europa League: Ausschreitungen bei Ajax-Spiel! Israel schickt Rettungsflieger

SPORT1 08.11.2024 • 07:52 Uhr Rund um das Europa-League-Spiel Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv kommt es zu antisemitischen Krawallen und Verletzten. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu reagiert.

Bedenkliche Situation in den Niederlanden: Rund um das Europa-League-Spiel Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv (5:0) ist es zu antisemitischen Ausschreitungen und Verletzten in der Hauptstadt gekommen. Das berichten übereinstimmend Augenzeugen und niederländische Medien. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat laut seinem Büro am Freitagmorgen zwei Rettungsflugzeuge in die Niederlande geschickt.

Netanjahu „betrachtet den schrecklichen Vorfall mit größtem Ernst“, erklärte das Büro des Regierungschef. Er fordere „die niederländische Regierung und die Sicherheitskräfte auf, energisch und schnell gegen die Randalierer vorzugehen und die Sicherheit unserer Bürger zu gewährleisten.“

Israel schickt Rettungsflieger für israelische Fußballfans

Netanjahus Büro machte keine Angaben dazu, wie es zu dem „sehr gewalttätigem Vorfall gegen israelische Bürger“ gekommen war. Der niederländische Sender AT5 berichtete über Zusammenstöße von Fans bei der Partie zwischen Ajax und Maccabi am Donnerstagabend.

Demnach gab es Schlägereien und Vandalismus im Stadtzentrum. Die Nachrichtenagentur ANP berichtete in Berufung auf einen Polizeisprecher, dass 57 Menschen festgenommen worden seien.

Nach Informationen des Amsterdamer TV-Senders AT5 bewarfen Demonstranten Maccabi-Fans mit Stühlen. Die mobilen Einsatzkräfte der Polizei hätten die Israelis abgeschirmt und in ihre Hotels begleitet.

Nach Angaben der Polizei gab es an mehreren Orten im Zentrum der niederländischen Hauptstadt Unruhen - nicht näher erläutert wurde, von welcher Seite die Gewalt ausging.

„Israelische Fußballfans zu verfolgen und zu verprügeln ist kein Antikriegsprotest. Das ist kriminell und unerträglich, und wir alle müssen dagegen aufstehen“, erklärte Deutschlands Botschafter in Israel, Steffen Seibert, am Freitagmorgen auf Englisch im Onlinedienst X. „Als Europäer schäme ich mich, solche Szenen in einer unserer großen Städte zu sehen.“

In Berlin kam es erst am Sonntag laut Polizei zu einem mutmaßlich antisemitischen Angriff auf einen Fan eines jüdisch-israelischen Fußballklubs in einem Lokal, wegen dem der Staatsschutz der Polizei ermittelt.

