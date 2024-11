Europa League: TSG Hoffenheim - Lyon heute live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 07.11.2024 • 18:00 Uhr Die TSG Hoffenheim hofft nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen auf ein Erfolgserlebnis in der Europa League. Für die Sinsheimer geht‘s am vierten Spieltag gegen Lyon. Auch der 1. FC Heidenheim ist live im Free-TV zu sehen.

Die TSG Hoffenheim hofft in der Europa League nach der Niederlage gegen den FC Porto (0:2) auf den zweiten Sieg im vierten Spiel. Nach drei Partien steht die TSG mit vier Punkten nur auf dem 18. Platz der EL-Tabelle. Am Donnerstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) gegen Olympique Lyon steht das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo nun in der Pflicht.

Zu einem Novum kommt es am Donnerstag. Die TSG Hoffenheim und der 1. FC Heidenheim werden am kommenden Europapokalspieltag live im Free-TV zu sehen sein. Erstmals überhaupt zeigt RTL am kommenden Donnerstag um 21.00 Uhr eine Konferenz von drei Partien im linearen Fernsehen.

Neben dem Heimspiel der Hoffenheimer gegen Olympique Lyon sowie dem Gastspiel der Heidenheimer bei Heart of Midlothian FC (LIVETICKER) ist auch die Partie Manchester United gegen PAOK Saloniki (LIVETICKER) Teil der Konferenz.

Europa League: Hoffenheim gegen Lyon heute live in Free-TV & Stream verfolgen

TV: RTL

Stream: RTL+

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Europa League: Hoffenheim gegen Lyon unter Druck

Im Heimspiel gegen Lyon steht die TSG ein wenig unter Druck. In der Europa League sammelte die TSG bislang vier Punkte in drei Spielen, in den letzten vier Pflichtspielen gelang allerdings nur ein knapper Sieg im DFB-Pokal (2:1 gegen den 1. FC Nürnberg).

Gegen Lyon warte ein „besonderes Spiel“ auf seine Mannschaft, aber auch die kommende Aufgabe in der Bundesliga spielt bereits eine Rolle: „Klar ist, dass wir Augsburg im Blick haben. Die Bundesliga ist für unseren Verein das Wichtigste. Aber wir verschenken keinen Wettbewerb. Wir wollen morgen was holen“, sagte Matarazzo. Die Europa League sei „etwas Besonderes. Das spüren wir und freuen uns. Wir wollen das Spiel angehen, um etwas zu holen.“

Conference League: Heidenheim gegen Heart of Midlothian

In der UEFA Europa Conference League stehen die Chancen des FC Heidenheim auf den dritten Sieg im dritten Spiel gut. Zum schottischen Team Heart of Midlothian reist das Team von Trainer Frank Schmidt am Donnerstag leicht favorisiert.

Während sich Heart of Midlothian in der höchsten schottischen Spielklasse gegenwärtig schwertut, schlägt sich der Klub international umso erfolgreicher. Die ersten beiden Spieltage in der laufenden Ligaphase der UEFA Conference League konnten die Schotten für sich entscheiden: Am ersten Spieltag traf Heart of Midlothian auf den belarussischen Dinamo Minsk, den sie mit 2:1 besiegten. Am zweiten Spieltag begegneten sie dem zyprischen Fußballclub Omonia Nikosia mit einem 2:0-Sieg.