Europa League: Brutal! Höchststrafe für Werner

Timo Werner erlebt in der Europa League einen bitteren Abend. Erst wird er früh ausgewechselt, dann wird er von seinem eigenen Trainer öffentlich abgewatscht.

Timo Werner erlebt in der Europa League einen bitteren Abend. Erst wird er früh ausgewechselt, dann wird er von seinem eigenen Trainer öffentlich abgewatscht.

Höchststrafe für Timo Werner! Der frühere Bundesliga-Star ist beim Remis von Tottenham Hotspur gegen die Glasgow Rangers in der Europa League nicht nur zur Halbzeit ausgewechselt, sondern auch noch von seinem Trainer öffentlich an den Pranger gestellt worden.

Ange Postecoglou ließ nach dem 1:1 in Schottland kein gutes Haar an Werner: „Er hat nicht annähernd auf dem Niveau gespielt, auf dem er spielen sollte“, befand der Coach, als er gefragt wurde, ob der frühe Wechsel taktischer Natur gewesen sei.

Trainer rechnet schonungslos mit Werner ab

Werner sei ein „erfahrener Nationalspieler, er ist ein deutscher Nationalspieler. In der Situation, in der wir uns aktuell befinden, ist es nicht so, als ob wir viele Optionen hätten.“