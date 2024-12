Europa League: Toppmöller sieht Rot - irre Frankfurt-Serie gerissen

Für die Eintracht ist es die erste Niederlage in der laufenden Europa-League-Saison. Doch nicht nur das: Frankfurts Rekordserie von 18 ungeschlagenen EL-Spielen in Folge riss am Donnerstagabend in Lyon. Damit verpassten die Hessen den alleinigen Rekord vor dem FC Chelsea (ebenfalls 18 Spiele).