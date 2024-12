Europa League: Gegner von Eintracht Frankfurt droht Zwangsabstieg

Eintracht Frankfurt trifft in der Europa Leauge ( ab 21.00 Uhr im LIVETICKER ) auf Olympique Lyon. Für den französischen Traditionsverein steht aber deutlich mehr auf dem Spiel als der Einzug in die K.o.-Phase des europäischen Pokalwettbewerbs.

Lyon, von 2002 bis 2008 siebenmal in Folge französischer Meister, steckt tief in finanziellen Schwierigkeiten. Für das kommende Transferfenster im Winter wurde gegen die hochverschuldeten Franzosen eine Transfersperre verhängt. Vorläufig wurde dem Gegner der Eintracht auch die Zulassung für die Ligue 1 entzogen – es droht der nächste Zwangsabstieg eines Traditionsklubs in Frankreich nach Girondins Bordeaux.