Hummels gefeiert! "Der Kaiser erteilt eine weitere Lektion"

Es war für alle sichtbar im Stadio Olimpico, dass der deutsche Routinier unter dem alten Trainer-Fuchs in der Ewigen Stadt nun so richtig angekommen ist - und dabei nachhaltig überzeugt: Nachdem Mats Hummels mit der AS Rom im Europa-League-Heimspiel gegen Sporting Braga (3:0) erfolgreich vom Rasen geschritten war, gingen die Blicke des 35-Jährigen zielgerade in Richtung Claudio Ranieri.