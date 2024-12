War‘s das für Timo Werner?

Es muss sich schlimm anfühlen, als gestandener Profi derart abgewatscht zu werden - bei allem Verständnis für die Härte des Geschäfts. Es hatten sich bei Timo Werner 16 Ballverluste in der ersten Hälfte zugetragen, da ereilte den deutschen Stürmer in Diensten von Tottenham Hotspur die Höchststrafe.

Spurs-Coach watscht Timo Werner ab

Das vernichtende Urteil (“Er ist deutscher Nationalspieler in der höchsten Spielklasse“) markiert den vorläufigen Tiefpunkt in Werners ohnehin schon seit Jahren wechselvollen Karriere. Es wirft zudem die Frage auf, wie es mit dem früheren Bundesliga-Star weitergeht.

Dass er es kann, hatte Werner in der Vergangenheit durchaus bewiesen. Im Alter von 17 Jahren und 249 Tagen avancierte er bei seinem Ausbildungsklub VfB Stuttgart unter anderem zum jüngsten Doppeltorschützen der Bundesliga - es folgten Stationen zu RB Leipzig und die erste Nominierung ins DFB-Team, der Stürmer fuhr unter anderem mit zur WM in Russland und stand im EM-Kader 2021, gewann mit dem FC Chelsea im gleichen Jahr zudem den Champions-League-Titel.

Immer wieder Aufreger - wie Schwalbe gegen Schalke

Meilensteine in der sportlichen Vita, die aber immer wieder von dunklen Schatten überlagert wurden. Was nach Ansicht mancher Experten und Beobachter neben immer wieder zu Tage tretendem Verletzungspech vielleicht auch mit Werners ganz eigenen Art und seinem Auftreten zusammenhängt.

Wirkliche Image-Pflege gelang Werner in den vergangenen Jahren nur noch bedingt - ungeachtet seiner fußballerischen Qualitäten als Vollstrecker (102 Tore in 258 Bundesliga-Spiele / 12 Tore in 81 Premier-League-Spielen / 17 Tore in 43 Champions-League-Spielen). Trotz Werners Gabe, pfeilschnell mit großem Beschleunigungsvermögen unterwegs sein zu können, gepaart mit einem festen Schuss und Kopfballstärke, was ihn eigentlich gerade für auf Konter ausgelegte Mannschaften prädestinieren sollte