Europa League heute: Anderlecht - TSG Hoffenheim LIVE im TV, Stream & Liveticker

Der RSC Anderlecht steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn sie heute Abend im Lotto Park auf die TSG Hoffenheim treffen. Die Belgier haben in der Vergangenheit oft gegen deutsche Teams das Nachsehen gehabt, mit 13 Niederlagen in ihren vergangenen 19 Europacup-Duellen gegen Mannschaften aus Deutschland.

Die letzte Begegnung mit einem deutschen Team endete 2017/18 mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Bayern München in der UEFA Champions League. Diese Statistik wird sicherlich im Hinterkopf der Spieler und Fans sein, wenn sie auf den Platz gehen. Um noch in die Playoffs zu kommen, muss Hoffenheim gewinnen und braucht viel Schützenhilfe

Europa League: Anderlecht - TSG Hoffenheim heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

Trotz der durchwachsenen Bilanz gegen deutsche Teams kann Anderlecht auf eine beeindruckende Heimserie im Europacup zurückblicken. Seit acht Heimspielen sind die Belgier in Europa ungeschlagen, was die längste Serie seit 2002 bis 2004 darstellt.

Hoffenheims Auswärtsmisere

Die TSG Hoffenheim hingegen kämpft mit einer Auswärtsmisere in Europa. Seit fünf Europacup-Auswärtsspielen wartet die Mannschaft auf einen Sieg, mit drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Sollte Hoffenheim heute erneut verlieren, wäre es das erste Mal, dass sie drei Europacup-Auswärtsniederlagen in Folge hinnehmen müssen.

Ein Sieg ist für die TSG jedoch unerlässlich, um noch eine Chance auf die K.o.-Runden-Playoffs zu haben, da ein Scheitern in der Gruppenphase das erste für ein deutsches Team seit Borussia Mönchengladbach in der Saison 2019/20 wäre.

Tom Bischof als Hoffnungsträger

Ein Lichtblick für Hoffenheim ist der junge Tom Bischof, der in der laufenden Europa-League-Saison bereits an 33 Schüssen direkt beteiligt war. Damit führt er die Statistik aller Teenager in den drei Europacup-Wettbewerben 2024/25 an, noch vor Lamine Yamal vom FC Barcelona.