Europa League heute live: Letzter Spieltag mit Frankfurt, Rom, Manchester United im TV, Stream & Ticker

Spannung pur am letzten Mega-Spieltag in der Europa League. Löst Eintracht Frankfurt das Achtelfinal-Ticket? Wendet Hoffenheim das Aus ab? Die EL-Entscheidungen LIVE im TV, Stream und Ticker.

Wie in der Champions League steht auch in der Europa League zum Abschluss der Ligaphase ein Mega-Spieltag mit 18 Partien auf dem Programm. Eintracht Frankfurt kämpft um den direkten Einzug ins Achtelfinale, die TSG Hoffenheim will das drohende Aus abwenden. Quasi jedes Tor hat Auswirkungen auf die LIVE-Tabelle.