Europa League LIVE: AS Rom - Eintracht Frankfurt im TV, Stream & Liveticker

SPORT1-AI 30.01.2025 • 18:00 Uhr Der AS Rom empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Stadio Olimpico. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute Abend steht im Stadio Olimpico eine spannende Premiere an: Die AS Rom empfängt erstmals Eintracht Frankfurt in einem Europapokal-Duell. Die Römer haben in der Vergangenheit gemischte Erfahrungen mit deutschen Teams gemacht. In ihren zurückliegenden 14 Europapokal-Begegnungen mit deutschen Mannschaften konnten sie nur drei Siege einfahren, während sie fünfmal unentschieden spielten und sechs Niederlagen hinnehmen mussten.

Besonders in den vergangenen drei Duellen blieb die Roma sieglos. Für die Eintracht hingegen verliefen die letzten Begegnungen mit italienischen Teams weniger erfolgreich, nachdem sie in den ersten neun Duellen nur zwei Niederlagen kassierten, mussten sie zuletzt zwei weitere Pleiten hinnehmen. Für die Eintracht geht es um das direkte Ticket für das Achtelfinale. Dafür reicht ein Remis, bei einer Niederlage kommst es auf die Ergebnisse von Galatasaray Istanbul und Glimt aus Norwegen an.

Europa League: So verfolgen Sie heute AS Roma - Eintracht Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: SPORT1

Die AS Rom kann auf eine beeindruckende Heimserie in europäischen Wettbewerben zurückblicken. Von ihren letzten 46 Heimspielen im Europapokal verloren die Römer lediglich drei Partien. In mehr als der Hälfte dieser Spiele behielten sie eine Weiße Weste und kassierten nie mehr als zwei Gegentore pro Spiel.

Dennoch steht die Roma unter Druck, denn sie droht erstmals seit der Champions-League-Saison 2014/15 in der Gruppenphase eines Europapokals auszuscheiden. In der Europa League wäre dies eine Premiere für die Italiener, die bisher immer die Gruppenphase überstanden haben.

Effizienz der Eintracht im Fokus

Eintracht Frankfurt hat in der laufenden Europa-League-Saison mit einer bemerkenswerten Effizienz vor dem Tor auf sich aufmerksam gemacht. Aus 10.6 Expected Goals erzielten die Frankfurter 14 Tore, was eine Überperformance von +3.4 darstellt. Nur drei Teams übertrafen diese Quote in der aktuellen Saison.

Im Gegensatz dazu kämpft die AS Rom mit einer schwachen Chancenverwertung. Die Römer erzielten acht Tore bei 11.9 Expected Goals, was eine negative Differenz von -3.9 bedeutet. Ihre Chancenverwertung liegt bei nur 8.6%, während die Frankfurter auf beeindruckende 17.9% kommen.

Junge Talente und Zweikampfstärke

Eintracht Frankfurt kann auf die aufstrebende Form von Can Uzun zählen, der in seinen letzten beiden Europa-League-Spielen jeweils an einem Tor direkt beteiligt war. Der 19-Jährige reiht sich damit in die Riege der jungen Talente ein, die in der Europa League für Furore sorgen.

Auf der anderen Seite zeigt die AS Rom ihre Stärke in den Zweikämpfen. Mit einer Zweikampfquote von 58% führen sie die aktuelle Europa-League-Saison an. Besonders hervorzuheben ist der Ex-Frankfurter Evan Ndicka, der mit 82% gewonnenen Duellen der zweitbeste Zweikämpfer der Saison ist. Unterstützt wird er von Gianluca Mancini, der mit 79% auf Rang drei folgt.

Schiedsrichter der Partie ist Rade Obrenovic, der für einen fairen Spielverlauf sorgen wird.

