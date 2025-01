Europa League: So läuft die Auslosung der Playoffs - Frankfurt droht harter Gegner

Wann findet die Auslosung der Playoffs statt?

Wie läuft die Auslosung der Playoffs der Champions League ab?

Die Auslosung wird nach dem folgenden Prozedere stattfinden: Es gibt acht Schalen mit jeweils zwei Teams. Zunächst werden die ungesetzten Teams gezogen. Zunächst wird aus der Schale 23./24. ein Team gezogen, das auf der silbernen Seite des Turnierbaums eingeordnet wird, das verbliebene Team der Schale wird der blauen Seite des Turnierbaumes zugewiesen. So wird bis zur Schale 17./18. weiter verfahren. Anschließend werden nach diesem Prinzip auch die gesetzten Teams gezogen. Den Siegern werden auf ihrer Seite des Turnierbaumes am 21. Februar die Top Acht zugelost.

Mögliche Paarungen: Die Playoffs der Europa League im Überblick

Wo wird die Auslosung in TV und Stream LIVE übertragen?

Europa League Playoffs: Wo findet die Auslosung statt?

Europa League 24/25: Wann finden die Playoffs statt?

Die Hinspiele werden am 13. Februar 2025 ausgetragen, die Rückspiele folgen eine Woche später am 20. Februar 2025. Die genauen Termine und Anstoßzeiten veröffentlicht die UEFA am Abend des 31. Januar nach der Auslosung. Die Achtelfinals finden am 6. März und 13. März 2025 statt. Am 21. Februar werden Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale ausgelost.