Verrücktes Spiel in der Europa League: United jubelt spät - de Ligt im Pech

Manchester United fährt in der Europa League einen knappen Sieg ein. Das Ergebnis spiegelt den verrückten Spielverlauf nicht wider.

Das in der englischen Liga kriselnde Manchester United hat in seinem Wohlfühl-Wettbewerb weitere drei Punkte eingefahren.

Nach einer verrückten Schlussphase im Heimspiel gegen die Glasgow Rangers gelang den Red Devils der vierte Erfolg in der Europa League in Serie.

De Ligt um Tor gebracht

Für den vermeintlichen Führungstreffer sorgte der ehemalige Bayern-Spieler Matthijs de Ligt mit einem Kopfball nach einer Ecke in der 23. Minute. Weil einer seiner Mitspieler den Rangers-Profi Robin Pröpper leicht gestoßen haben soll, wurde der Treffer nicht anerkannt. Eine äußerst fragwürdige Entscheidung.

De Ligt wurde in der Halbzeit angeschlagen ausgewechselt, für ihn kam Harry Maguire in die Partie.

Manchester ging nach einem dicken Torwart-Patzer in Front: Glasgow-Keeper Jack Butland, der 2023 ein halbes Jahr an United ausgeliehen war, faustete den Ball nach einer Ecke ins eigene Tor (52.).

Doch dann kam Bruno Fernandes (90.+2), der das Old Trafford in der Nachspielzeit in Ekstase versetzte.