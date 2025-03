Bewährung verspielt? Frankfurt droht Fan-Ärger

Eintracht Frankfurt hat am Donnerstagabend mit dem 2:1-Auswärtssieg gegen Ajax Amsterdam einen großen Schritt in Richtung Europa-League-Viertelfinale gemacht. Doch das Verhalten einiger Auswärtsfans könnte der Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller teuer zustehen kommen: Während des Spiels wurde im Auswärtsblock mehrfach Pyrotechnik gezündet.

Weil die Fans der Eintracht beim vergangenen Auswärtsspiel bei der AS Rom Feuerwerkskörper in den Heimblock geschossen hatten, erhielt der Bundesligist einen Fan-Ausschluss auf Bewährung für zwei Jahre sowie eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro.

Frankfurt auf Bewährung nach Rom-Vorfällen

Konsequenzen für das Rückspiel am kommenden Donnerstag in Frankfurt (ab 18.45 Uhr im SPORT1-Liveticker ) sind unwahrscheinlich. Aber spätestens für ein mögliches Auswärtsspiel im Viertelfinale (gegen Alkmaar oder Tottenham) droht den Eintracht-Fans Ungemach.

Für Frankfurt ist das Problem nicht neu: Bereits in der Vergangenheit stand die Eintracht sowohl zuhause als auch auswärts unter Bewährung. Nach einem Champions-League-Spiel in Marseille im September 2022 kam es auch im November 2023 auch in Helsinki zu Vorfällen. Aus einer Bewährungsstrafe wurde somit ein Fan-Ausschluss für das Conference-League-Spiel in Aberdeen. Auch die Heimspiele der SGE stehen seit der Partie gegen PAOK Saloniki im November 2023 unter strenger Beobachtung.