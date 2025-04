Europa League heute live: Tottenham - Frankfurt im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 10.04.2025 • 17:48 Uhr Eintracht Frankfurt kämpft in der Europa League um den Einzug ins Halbfinale. Bei den Tottenham Hotspur spielen bekannte Namen aus der Bundesliga.

Straucheln in der Liga, glänzen in Europa? Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur kämpfen in der Europa League um den Einzug ins Halbfinale. Das Viertelfinal-Hinspiel steigt am Donnerstag um 21 Uhr (im LIVETICKER), der Bundesligist muss zunächst auswärts in London ran.

Europa League heute LIVE: So können Sie Tottenham - Eintracht Frankfurt im Free-TV, Stream & Ticker verfolgen:

TV: RTL

RTL Livestream: RTL+

RTL+ Liveticker: SPORT1

Der Gedanke an den Lieblingswettbewerb entfacht bei Eintracht Frankfurt die Leidenschaft. „Wir haben richtig Bock auf das Spiel“, versprach Jungstar Nathaniel Brown, „da braucht es keine Extra-Motivation.“

Eintracht heiß auf Spiel bei den Spurs

Der Eintracht steht in ihrer bislang so starken Spielzeit, in der manche Talfahrten in der Bundesliga aber nicht ausblieben, mal wieder ein Höhepunkt in der Europa League bevor.

Bei den Spurs muss die SGE ihr Europapokal-Gesicht zeigen. „Dort zu spielen ist unglaublich, das hat man nicht jede Woche“, schwärmte Brown. Angesichts der schwachen Bundesliga-Vorstellung in Bremen (0:2) versprach Sportdirektor Timmo Hardung: „Die Mannschaft ist wachgerüttelt.“

In der Liga stottert der Motor der Eintracht trotz aller Europacup-Euphorie. Unnötig verlorene Spiele wie gegen Union Berlin (1:2 nach 1:0) oder eben Bremen streut der Tabellendritte gerade seit dem Abgang seines Offensivstars Omar Marmoush immer wieder ein - um dann mit Willensleistungen in schwierigen Spielen zu bestechen.

Platz drei und den Traum von der Champions League verdankt der Klub auch Patzern der ebenfalls unkonstanten Konkurrenz.

Tottenham - Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Tottenham : Vicario - Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie - Bergvall, Bentancur - Johnson, Maddison, Son - Solanke

: Vicario - Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie - Bergvall, Bentancur - Johnson, Maddison, Son - Solanke Frankfurt: Kaua Santos - Kristensen, Koch, Theate, Brown - Skhiri, Larsson - Collins, Götze, Bahoya - Ekitiké

Europa League: Frankfurt will gleich da sein

Das unterstrich auch Sportvorstand Markus Krösche, der in Bremen „eine der schlechtesten Saisonleistungen“ gesehen hatte, bei der Frankfurt „nicht hundertprozentig da“ gewesen sei.

Die Mannschaft müsse langsam lernen, in jedem Spiel von Beginn an hellwach zu sein: „Dann sind wir in der Lage, außergewöhnliche Spiele zu zeigen.“

So eines soll in Tottenham folgen, um im Heimspiel eine Woche später im heimischen Waldstadion zum dritten Mal das Halbfinale zu buchen - und danach für weitere magische Nächte im Lieblingswettbewerb zu sorgen.

